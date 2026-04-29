Estiman derrama superior a los 4 mil 400 mdp por Día de las Madres en CDMX

● Los giros con mayor demanda serán los relacionados a la venta de alimentos, florerías, joyerías y venta de artículos electrónicos. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que la celebración del Día de las Madres 2026 generará una derrama económica aproximada de 4 mil 401 millones de pesos en la capital del país, consolidándose como una de las fechas con mayor dinamismo para el comercio, los servicios y la actividad gastronómica.

Se prevé la participación de más de 123 mil 749 unidades económicas, de las cuales 119 mil 86 son microempresas, 4 mil 10 pequeñas, 413 medianas y 240 grandes, en las que laboran más de 762 mil personas.

La Coparmex señaló que esta fecha no solo representa un momento de reconocimiento social y familiar, sino también una oportunidad clave para fortalecer la economía local, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Informó que los sectores que registrarán mayor dinamismo incluyen restaurantes, florerías, joyerías, perfumerías, relojerías, electrónicos y chocolaterías, giros que tradicionalmente concentran la preferencia de consumo durante esta celebración.

Al respecto, el presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, subrayó la relevancia de esta fecha no solo desde una perspectiva económica, sino también social y estructural:

“Hablar del Día de las Madres es hablar de uno de los pilares más sólidos de nuestra sociedad. Las madres no solo sostienen a las familias, también son agentes económicos fundamentales: participan activamente en el mercado laboral, emprenden, administran negocios y, en muchos casos, son el principal sustento de sus hogares” señaló.

En este contexto, reiteró la importancia de fomentar el consumo en establecimientos formalmente constituidos, ya que ello contribuye directamente a la generación de Empleo y al fortalecimiento del ecosistema empresarial de la ciudad.