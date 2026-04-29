Presentan 18 Festivales Futboleros gratuitos en toda la ciudad rumbo al Mundial 2026

En el arranque de la rehabilitación de canchas deportivas comunitarias, el gobierno capitalino presentó una red de 18 Festivales Futboleros que se instalarán en distintos puntos de la ciudad durante el Mundial de 2026, con acceso gratuito, transmisión de partidos en pantallas gigantes y una programación paralela de actividades culturales, recreativas y deportivas.

Desde una cancha recuperada en la colonia CTM Culhuacán, en Coyoacán, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la intención es que el torneo “no se viva sólo en el estadio, sino en las calles, en las colonias y en los barrios”, como parte de una estrategia que combina mejoramiento de infraestructura deportiva, uso del espacio público y actividades comunitarias.

Presentan 18 Festivales Futboleros gratuitos en toda la ciudad rumbo al Mundial 2026

La presentación formó parte de la entrega de una de las 316 canchas que la administración local prevé rehabilitar antes del inicio del torneo. En el caso de Coyoacán, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar informó que de 30 espacios comprometidos en la demarcación, 22 ya fueron concluidos y el resto estará listo a finales de mayo.

Los festivales, detalló la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, se distribuirán en las 16 alcaldías. Siete de ellos operarán durante los 39 días que dura el Mundial, con transmisión de todos los partidos, mientras que en las otras 11 sedes se proyectarán los encuentros de mayor interés, incluidos los juegos de la selección mexicana.

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Las sedes confirmadas son: Parque de la Bombilla, en Álvaro Obregón; Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco; Campos Revolución, en Gustavo A. Madero; Parque Las Américas, en Benito Juárez; Parque de la Consolación, en Coyoacán; Deportivo San Mateo Atenco, en Cuajimalpa; Plaza Garibaldi, en Cuauhtémoc; Deportivo Leandro Valle, en Iztacalco; Utopía Meyehualco y la Central de Abasto, en Iztapalapa; Unidad Independencia, en Magdalena Contreras; Parque Cri Cri, en Miguel Hidalgo; Deportivo San Francisco Tecoxpa, en Milpa Alta; Deportivo Vivanco, en Tlalpan; Bosque de Tláhuac; Utopía Eduardo Molina, en Venustiano Carranza, y Deportivo Xochimilco.

En todos los puntos se prevé ambiente familiar y no habrá venta de alcohol. Además de la transmisión de los partidos, habrá conciertos, talleres, exhibiciones artísticas, juegos tradicionales y torneos relámpago organizados por personal del Instituto del Deporte y de PILARES.

Cultura, comunidad y espacio público

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, anunció que en los festivales se montará la exposición “Ajolotes en el corazón”, integrada por figuras monumentales intervenidas por artistas y colectivos de la ciudad, así como una muestra de alebrijes de la familia Linares en una de las sedes.

La programación incluirá comparsas, batucadas comunitarias, caravanas culturales, música popular en vivo y actividades diseñadas para públicos infantiles y juveniles. A ello se sumarán concursos de dominadas, tiros penales, cascaritas, torneos de teqball y foot tenis, además de juegos tradicionales a gran escala.

En paralelo, las autoridades capitalinas convocaron a la ciudadanía a participar el 31 de mayo en “La Ola más grande del mundo”, que se realizará sobre Paseo de la Reforma como un ensayo colectivo previo al arranque del torneo. La convocatoria busca reunir a personas de distintos sectores y oficios para realizar de manera simultánea la tradicional ola en un tramo de la avenida.

La representante del gobierno federal para la organización del Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, señaló que este tipo de actividades forman parte de un enfoque que busca dejar un legado social más allá de los partidos oficiales, con rehabilitación de espacios deportivos y promoción de actividades comunitarias.

Mundial fuera del estadio

A lo largo de la presentación se reiteró que la capital será sede de cinco partidos y albergará el juego inaugural del torneo en el Estadio Azteca —rebautizado para el evento—, pero que la mayoría de la población no tendrá acceso directo a esos encuentros, por lo que los festivales buscan acercar la experiencia a escala barrial.

Las autoridades insistieron en que el objetivo es que el Mundial se convierta en un detonador de convivencia comunitaria y apropiación del espacio público. También se hizo un llamado a vecinos para cuidar las canchas rehabilitadas y evitar su uso exclusivo por grupos particulares.

La estrategia contempla la participación de pueblos originarios y productores locales, con ferias gastronómicas y venta de alimentos tradicionales en las sedes, así como el uso de materiales no contaminantes en artículos promocionales y de animación.

A 43 días del arranque del torneo, el gobierno capitalino afirmó que continuará la inauguración de canchas y la difusión de las actividades culturales y deportivas asociadas a los festivales, que operarán de manera simultánea en toda la ciudad durante el Mundial.