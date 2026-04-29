Texcoco construye la olla captadora de agua más grande del Estado de México para apoyar a productores

El Gobierno de Texcoco anunció la construcción de la olla captadora de agua más grande del Estado de México en la comunidad de Santa María Nativitas, con el objetivo de apoyar a productores agrícolas y mejorar sus condiciones de trabajo.

De acuerdo con autoridades municipales, esta obra tendrá una capacidad para almacenar hasta 50 mil metros cúbicos de agua, lo que permitirá beneficiar directamente a 150 productores de flores y hortalizas que forman parte de la Sociedad de Usuarios de Agua del Río de Santa María Nativitas.

El proyecto fue aprobado por unanimidad por el cabildo de Texcoco, que destinó una inversión de 700 mil pesos para su construcción. Además, forma parte de un esquema de inversión tripartita, ya que también cuenta con el respaldo de los gobiernos federal y estatal dentro del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, explicó que esta obra no solo busca garantizar el suministro de agua para el campo, sino también impulsar el desarrollo económico de la comunidad. Señaló que se trata de un proyecto integral que contempla la creación de una zona ecoturística.

Entre las acciones contempladas se encuentra la rehabilitación de una segunda olla captadora, la instalación de criaderos de peces y la creación de espacios para la venta de alimentos y actividades recreativas. Estas medidas tienen como objetivo generar nuevas fuentes de empleo para los habitantes de la zona.

Por su parte, integrantes de la Sociedad de Usuarios de Agua destacaron la importancia de esta obra, ya que actualmente la producción agrícola depende en gran medida de las condiciones climáticas. Con la nueva infraestructura, será posible contar con riego constante, lo que permitirá mantener la producción durante todo el año.

El director del área del campo en Texcoco, Jesús Páez Ramírez, informó que esta obra se suma a otras acciones realizadas en el municipio para captar agua de lluvia. Detalló que, gracias al apoyo del gobierno del Estado de México, se han construido 36 ollas de captación con diferentes capacidades.

Sin embargo, subrayó que la de Santa María Nativitas destaca por su tamaño, convirtiéndose en la más grande en su tipo dentro de la entidad. Esto representa un avance importante en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica del campo texcocano.

El presidente municipal señaló que la realización de este proyecto es resultado de la gestión constante ante diferentes niveles de gobierno, lo que ha permitido atraer recursos para beneficio de la población.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de obras son fundamentales para enfrentar los retos que representa la escasez de agua y el cambio climático, además de contribuir al desarrollo sustentable del sector agrícola.

El Gobierno de Texcoco busca mejorar la calidad de vida de los productores y fortalecer la economía local, apostando por proyectos que impulsen tanto el campo como el turismo en la región.