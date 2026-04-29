Naucalpan impulsa taller de masaje neurocraneal para apoyar a mujeres emprendedoras

Con el objetivo de fomentar el emprendimiento y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, el Gobierno de Naucalpan puso en marcha el taller de “Masaje Neurocraneal”, dirigido a mujeres interesadas en aprender nuevas habilidades que les permitan generar ingresos propios.

El programa fue impulsado por la administración municipal encabezada por el presidente municipal, Isaac Montoya, a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), organismo encargado de promover acciones en favor de la equidad de género y el desarrollo integral de las mujeres en el municipio.

Durante este taller, las participantes recibieron capacitación tanto teórica como práctica, lo que les permitió adquirir conocimientos sobre técnicas de masaje enfocadas en el bienestar físico y emocional. Entre las principales técnicas enseñadas se encuentran el shiatsu y el masaje neurocraneal, ambas reconocidas por sus beneficios para reducir el estrés, mejorar la circulación y generar relajación.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de capacitaciones no solo buscan mejorar la salud y el bienestar de las personas, sino también abrir nuevas oportunidades económicas para las mujeres, especialmente para aquellas que buscan iniciar un negocio desde casa o complementar sus ingresos.

El taller de masaje neurocraneal forma parte de una estrategia más amplia del gobierno municipal para impulsar la independencia económica de las mujeres. A través de estos programas, se pretende brindar herramientas prácticas que permitan a las participantes desarrollarse en distintos ámbitos laborales, incluso sin necesidad de contar con grandes inversiones iniciales.

De acuerdo con información del IMNIS, este tipo de cursos también contribuyen a fortalecer la confianza y autoestima de las mujeres, ya que les permiten adquirir habilidades útiles que pueden aplicar de manera inmediata en su vida diaria o en un emprendimiento.

Además, el gobierno municipal destacó que estas acciones responden a la necesidad de generar condiciones más equitativas para las mujeres, quienes en muchos casos enfrentan barreras económicas y sociales que dificultan su desarrollo profesional.

Las participantes mostraron interés y entusiasmo durante las sesiones, ya que además de aprender una nueva técnica, encontraron un espacio de convivencia y apoyo mutuo. Algunas de ellas señalaron que planean utilizar lo aprendido para ofrecer servicios de masaje a familiares, amigos o incluso abrir un pequeño negocio.