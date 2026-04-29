Nuevo Código Procedimental Civil y Familiar de la CDMX entrará en vigor en abril 2027

Magistrado Rafael Guerra informó que se decidió dar pasos certeros y sin prisa

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México informó que se pospondrá la entrada en vigor del nuevo Código Procedimental Civil y Familiar capitalino con el fin de garantizar una procuración e impartición de justicia que responda eficazmente a las necesidades de la población,

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, aseguró que no se trata de un retraso, sino de un tiempo con el propósito de garantizar la calidad para quien acuda a buscar justicia.

Guerra Álvarez recordó que el 29 de mayo de 2025 se solicitó al Pleno Legislativo una modificación a la declaratoria de vigencia de dicho Código, esto con la finalidad de que se prorrogara la segunda etapa de implementación y consolidar los resultados de la primera.

Detalló que con los ajustes al calendario, la nueva fecha propuesta para la entrada en vigor del Código Procedimental Civil y Familiar de la Ciudad de México será el 1 de abril de 2027.

“Hay circunstancias que no podíamos prever en su totalidad y que exigen ajustes razonables”, dijo el magistrado presidente, al señalar que entre esos ajustes se requieren ajustes institucionales, materiales y humanos necesarios.

Añadió que dicho plazo, “permitirá respetar los derechos de la base trabajadora y sobre todo garantizar que cuando avancemos lo hagamos con juzgadores y juzgadoras capacitados, con cargas de trabajo razonables y con un sistema que realmente funcione”.

Ante medios de comunicación recordó que el nuevo sistema judicial nació para homologar procedimientos y acercar la justicia a quienes más la necesitan. “Hemos elegido dar pasos certeros y sin prisa”, expresó el magistrado.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Administración y Justicia, le legislador Alberto Martínez Urincho, afirmó que dicha Comisión continuará con la revisión de las adecuaciones legislativas necesarias para fortalecer la procuración e impartición de justicia.

Añadió que el Congreso capitalino ha observado avances importantes para la implementación del nuevo Código, y que la consolidación del servicio redundará en una atención más pronta y eficaz para la ciudadanía.