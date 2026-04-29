Ecatepec instala Tanque Maestro traído desde Inglaterra para combatir la sequía

Ecatepec instala tanque traído desde Inglaterra para combatir la sequía

Con el objetivo de enfrentar la crisis de agua que afecta a miles de habitantes, el gobierno municipal de Ecatepec instaló un “Tamque Maestro” traído desde Inglaterra, el cual permitirá mejorar el suministro del líquido en una de las zonas más afectadas por la sequía.

Este enorme depósito de agua se encuentra ubicado en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, una comunidad que durante años ha padecido escasez del recurso. De acuerdo con autoridades localesm el tanque tiene una capacidad de almacenamiento de más de cinco mil metro cúbicos, lo que equivale a más de cinco millones de litros de agua.

El proyecto busca beneficiar a más de 160 mil habitantes, quienes han tenido que enfrentar problemas constantes de desabasto, tandeos e incluso la dependencia de pipas para cubrir sus necesidades básicas.

El director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), Francisco Reyes Vázquez, explicó que este tanque forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio. Señaló que la zona de Ciudad Cuauhtémoc es una de las más complicadas debido a su ubicación y al crecimiento poblacional que ha superado la capacidad de los sistemas existentes.

El nuevo tanque sustituirá a otro mucho más pequeño que ya no era suficiente para abastecer a la población. Además, funcionará en conjunto con otros dos depósitos que han sido rehabilitados recientemente como parte del mismo proyecto.

Uno de los aspectos más destacados de esta obra es que el tanque fue fabricado con tecnología de vidrio fusionado al acero, lo que le permite tener una vida útil de al menos 50 años. Además, su tamaño es considerable, ya que mide más de 11 metros de altura y casi 24 metros de diámetro.

Autoridades informaron que el tanque comenzará a operar en el mes de mayo, una vez que concluyan las pruebas necesarias para garantizar que no existan fugas y que el sistema funcione correctamente. Este proceso incluye el llenado gradual del depósito y la revisión constante de su estructura.

El suministro de agua provendrá principalmente de los pozos del municipio, aunque también existe una pequeña aportación del sistema Cutzamala. Sin embargo, se destacó que los pozos serán la principal fuente para abastecer a la población.

La construcción de este tanque forma parte de una inversión mayor en obras hidráulicas. Tan solo el año pasado se destinaron más de 100 millones de pesos para mejorar el sistema de agua en la zona, y se espera que este año la inversión continúe con recursos adicionales de los tres niveles de gobierno.

Autoridades reconocieron que, aunque esta obra representa un avance importante, aún existen retos, como la detección y reparación de fugas en la red de distribución. Aun así, el Tanque Maestro es visto como una solución clave para aliviar el problema de la sequía en Ecatepec y mejorar la calidad de vida de miles de familias.