Edomex entrega unidad Deportiva “Faustino Jacinto Vázquez” en Villa del Carbón

Unidad Deportiva “Faustino Jacinto Vázquez”

Para beneficiar a más de 4 mil 530 mexiquenses que ahora disfrutarán de un nuevo espacio público, el gobierno del Estado de México entrego la Unidad Deportiva “Faustino Jacinto Vázquez”,

Este proyecto requirió una inversión de 21.5 millones de pesos del Programa de Obra Pública y forma parte de las acciones de la estrategia “2026, Año de las Obras en el Edomex”.

En representación de la Gobernadora Delfina Gómez, el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), Carlos Maza Lara acudió a este Pueblo Mágico para entregar el espacio deportivo que se convierte en un nuevo sitio donde se fortalecen lazos familiares y comunitarios.

Explicó que la obra consistió en la intervención de 17 mil 500 metros cuadrados. En materia de infraestructura deportiva y recreativa, se renovó la cancha de futbol con pasto sintético y se rehabilitaron las de frontón y squash. Además, se instalaron juegos infantiles, ejercitadores y se rehabilitó integralmente el salón de usos múltiples, entre otros elementos.

Unidad Deportiva “Faustino Jacinto Vázquez” default

Según las declaraciones del funcionario la accesibilidad e inclusión fueron prioridad en esta obra, al integrar rampas de acceso y balcones diseñados para personas con discapacidad.

Además, para garantizar la seguridad de todos los usuarios se construyeron arcos de acceso, portones, una caseta de vigilancia equipada, muros perimetrales y se instalaron luminarias solares.