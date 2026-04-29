GCDMX destina más de 6 mdp a trabajadoras sexuales por afectaciones de la ciclovía

La ciclovía afectó más a las trabajadoras sexuales que la pandemia (Jennifer Garlem)

El Gobierno de la Ciudad de México destinó más de 6 millones de pesos en apoyos para trabajadoras sexuales afectadas por la construcción de la ciclovía en Calzada de Tlalpan —uno de los corredores históricos de trabajo sexual en la Ciudad de México— a pesar de ello, las beneficiarias denuncian que los pagos no están completos y no compensan la caída en sus ingresos, que supera la registrada durante la pandemia de Covid-19 cuando disminuyó en un 50%.

Las trabajadoras temen, que este circuito se sume al paseo dominical “Muévete en Bici” que habilita en su totalidad las calles y avenidas para dar paso a las personas peatonas, corredoras, patinadoras y ciclistas.

“Esto nos perjudicaría en su totalidad porque no habría autos pasando por la Calzada. Nosotras trabajamos las 24 horas del día los 7 días de la semana, los 365 días del año. No tenemos solamente un horario, y sí la ciclovía nos afectó, algo así nos perjudicaría mucho más... Nos dieron en la madre con este proyecto”, dijo Barbara a este diario.

“Antes solo trabajaba un par de horas; ahora tengo que quedarme toda la noche y ni así gano lo mismo”, lamentó otra trabajadora.

Las trabajadoras sexuales consideran que son parte de Calzada de Tlalpan y lamentan no haber sido consultadas sobre la obra, pese al impacto directo en su actividad, que estiman se redujo hasta en un 90%. “Nos hacen sentir que nosotras no tenemos voz ni voto”, lamentó otra de las mujeres.

La ciclovía no solo cambió el paisaje urbano, también se convirtió en una barrera que dificulta el contacto con clientes y altera su forma de trabajar. Cuando un cliente está interesado en el servicio, tienen que atravesar la ciclovía para dar informes; “es algo que no les gusta a los clientes, porque no tienen la oportunidad de orillarse, apenas se detienen y ya les están tocando el claxon los camiones u otros carros”.

Para evitar que los autos permanezcan demasiado tiempo en el carril, algunas trabajadoras sexuales se paran entre la vía vehicular y la ciclovía, lo que incrementa el riesgo de sufrir un accidente.

En la zona laboran mujeres que, en su mayoría, son madres solteras o adultas mayores que dependen de esta actividad como su principal fuente de ingreso.

Entre quienes han resentido el cambio está Patzi, de 69 años, quien lleva 40 años trabajando en Calzada de Tlalpan; asegura que nunca se habían enfrentado una situación similar, “ni en la pandemia nos fue así, en ese entonces bajó como 50% el trabajo, pero ahora es mucho peor. Y si a las jovencitas les va mal, a nosotras mucho más”.

“Hay veces que estamos todo el día porque ni siquiera sacamos 250 pesos para comer, se me hace injusto, la ciclovía nos afectó directamente; hay mamás solteras, que tienen hijos con capacidades diferentes y el Gobierno no pensó en eso”, comentó la adulta mayor al reconocer el apoyo otorgado recientemente, pero señaló, “hacen falta cientos de apoyos”.

La ayuda es insuficiente

El apoyo que les dio el Gobierno contempló 28 mil pesos por persona para 223 mujeres —como parte de un programa de desempleo—; sin embargo, las trabajadoras señalan que únicamente han recibido 14 mil pesos, sin claridad sobre cuándo se les entregará el resto.

Además, consideran que la ayuda resulta insuficiente frente a la disminución de sus ingresos y solicitan que el programa se amplíe con al menos 100 apoyos adicionales para quienes quedaron fuera.

Además de este apoyo económico, el Gobierno capitalino implementó un programa de salud por primera vez en la Calzada de Tlalpan, se realizaron mastografías, citologías, pruebas de VIH, exámenes de próstata, se entregaron preservativos y más. Estas jornadas se realizarán mensualmente.

“Hay avances, por las propuestas que les hemos dado, pero seguimos en espera de lo del programa social”, declaró una de ellas al explicar que ellas no solicitaron una ayuda económica, sino que reclamaron su lugar de trabajo.

Reprueban violencia a ciclistas

Las trabajadoras sexuales aclararon que el altercado con el ciclista, al que le quitaron una cámara, se dio en un contexto distinto al que se difundió en redes sociales; lamentan que nadie les haya pedido su versión de los hechos. Además, afirman que el hombre ya las había hostigado en ocasiones anteriores, incluso arrojándoles orines.

Las trabajadoras aprovecharon para hacer un llamado a las y los ciclistas a ser más empáticos con las trabajadoras sexuales, “que no nos pasen grabando, ni aventando cosas, de por si estamos expuestas por esta ciclovía, lo único que pedimos es respeto. Es su ciclovía, úsenla”.

Las trabajadoras sexuales señalaron que la ciclovía es más utilizada por usuarios de scooters y bicis eléctricas que por ciclistas (Jennifer Garlem)

“Estamos en contra de la violencia; podemos crear vínculos de paz las trabajadoras sexuales, los ciclistas y los ciudadanos. Reprobamos la violencia, pero también hay que ver nuestro lado, no sólo hay que juzgar a las compañeras, todo tiene un motivo y un por qué. Hay que tener empatía”, secundó otra trabajadora.