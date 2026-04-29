Homicida de Azcapotzalco fue pareja de una de las víctimas y la habría buscado de nuevo para planear el crimen

Homicidio en Azcapotzalco Emiliano ‘N’, uno de los responsables del multihomicidio de una familia en Azcapotzalco, sería expareja de una de las víctimas menores de edad; contactó a la joven de 16 años para acceder al domicilio.

El martes 28 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por homicidio múltiple tras el reporte a las autoridades sobre cuatro personas sin vida en una vivienda de la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

Las víctimas se trataban de una familia integrada por una pareja de de 47 años y sus dos hijas menores de edad; las cuatro personas fueron encontradas con heridas de arma punzocortante y, ante la atención de los servicios de emergencia, se confirmó la falta de signos vitales.

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a tres sospechosos y una sospechosa del multihomicidio, quienes fueron identificados como María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”; este último habría sido expareja de una de las hijas de la familia, la joven mayor de 16 años, a quien contactó para acceder al domicilio.

¿Quiénes cometieron el homicidio de la familia en Azcapotzalco?

La detención de la mujer y los tres hombres sospechosos del asesinato múltiple en la colonia Nueva Santa María fue posible gracias al análisis de cámaras del C2 Poniente y del C5 del Estado de México, lo que permitió a las autoridades ubicar dos camionetas robadas que habrían sido utilizadas tras el crimen y posteriormente desplegar un operativo coordinado.

De acuerdo con la información difundida, uno de los sospechosos disparó contra los oficiales, pero repelieron la agresión y el hombre fue herido, lo que llevó a la detención de los cuatro presuntos culpables en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Estos sujetos forman parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo que opera en el Estado de México y las zonas limítrofes de la Ciudad de México.

Emiliano ‘N’ mantuvo una relación sentimental previa con una de las víctimas menores de edad

Las primeras investigaciones del crimen apuntan a que uno de los detenidos, Emiliano Villaseñor Barrera de 20 años —y quien disparó contra los policías municipales durante el operativo de aprehensión—, habría sido expareja de la hija mayor del matrimonio asesinado, la joven de 16 años a quien contactó días previos al homicidio.

De acuerdo con lo relatado por la familia cercana a las víctimas, los padres no estaban de acuerdo con la relación sentimental y rompieron el noviazgo, sin embargo, el contacto entre ambos se retomó recientemente como una estrategia por parte del agresor para retomar la cercanía y acceder al domicilio en compañía de sus cómplices con la intención de robar o de forzar el despojo de la propiedad.

Emiliano ‘N’ fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada bajo custodia policial.