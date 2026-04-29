L2 del Metro operará en dos tramos del 1 al 3 de mayo; cerrarán estaciones por obras (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 2 del Metro operará de forma parcial el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo debido a trabajos de rehabilitación. Durante esos días, el servicio se dividirá en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

En esas fechas permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, sin paso de trenes. Para cubrir el tramo intermedio, entre Xola y Pino Suárez, se dispondrá de autobuses de apoyo de la red de transporte público.

Los horarios de operación serán los habituales para esos días: el viernes 1 de mayo de 7:00 a 24:00 horas; el sábado 2 de 6:00 a 24:00; y el domingo 3 de 7:00 a 24:00.

De manera adicional, el Metro detalló que desde las 22:00 horas del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso, las estaciones Portales y Nativitas cerrarán sus puertas para realizar trabajos en los andenes de arribo. En ese periodo, los trenes no efectuarán ascenso ni descenso de pasajeros en ambas estaciones.

Las modificaciones forman parte de las obras de rehabilitación integral en la Línea 2. El organismo pidió a las personas usuarias tomar previsiones en sus recorridos ante los ajustes temporales en el servicio.

Asimismo, el viernes 1 y el domingo 3 de mayo se aplicará el programa “Tu Bici viaja en Metro”, que permite el ingreso de bicicletas a las 12 líneas de la red en el horario establecido para esa modalidad.