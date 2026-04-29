Nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Edomex; sanciones de hasta 35 mil pesos

La nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, aprobada por unanimidad en la LXII Legislatura del Estado de México, contempla multas más severas a quien cometa actos de crueldad y maltrato animal, o conductas que los pongan en situaciones vulnerables o de riesgo.
Establece multas de 150 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), es decir, de 17 mil 596.50 a 35 mil 193.00 pesos.
Además incluye sanciones como arresto inconmutable de 36 horas y multa de 25 a 30 veces el valor diario UMA vigente (2 mil 932.75 a 3 mil 519.30 peos), por colocar a un animal en condiciones no adecuadas de alojamiento.
En su Capítulo XVIII, Artículo 119, que trata sobre de las sanciones, dicha Ley considera como infractor a toda persona física, jurídico colectiva o autoridad que, por acto u omisión directa, intencional o imprudencial, o colaborando de cualquier forma infrinja o induzca directa o indirectamente a un tercero a infringir o violar las disposiciones establecidas.
Sanciona los actos de crueldad y maltrato animal como: causar la muerte utilizando cualquier medio o instrumento que provoque agonía o sufrimiento innecesario y todo acto u omisión que pueda ocasionar dolor o sufrimiento considerable o poner en peligro la vida o salud del animal.
Con la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México se coloca a la vanguardia en materia de protección y educación hacia una cultura de atención animal.