Se rehabilita infraestructura vial en Chiautla en beneficio de más de 3 mil habitantes

Se rehabilita infraestructura vial en Chiautla

El Gobierno del Estado de México rehabilitó la calle Independencia, de la comunidad de Santiago Chimalpa, en el municipio de Chiautla, que beneficia a más de tres mil 500 habitantes.

Esta obra de infraestructura vial forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex” y tiene el objetivo de reducir los tiempos de traslado, mejorar la interconexión y aumentar la movilidad entre Chiautla y los municipios de Papalotla y Chiconcuac. Además garantiza mejores condiciones de seguridad tanto para peatones como para los automovilistas.

El Secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, comentó que se invirtieron 12.3 millones de pesos a este proyecto y que contó con la participación de autoridades del Gobierno del Estado de México y las autoridades municipales.

Explicó que, para asegurar la durabilidad y funcionalidad, la Dirección General de Vialidad realizó trabajos integrales que incluyeron apertura de caja y terracerías, construcción de base, subbase y capa filtro, colocación de carpeta asfáltica, edificación de banquetas y guarniciones.

Con el objetivo de mejorar la seguridad se instalaron señalamientos horizontales y verticales, reductores de velocidad y nuevas luminarias.

Gonzalo Bojorges Conde, Presidente Municipal de Chiautla, agradeció la atención de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por atender las necesidades de las comunidades y crear obras que fortalecen el desarrollo del municipio.