Desmantelan célula dedicada a la venta de autopartes robadas en GAM

Detenidos Pablo “N", Samanta “N" y Ángel “N". (FGJCDMX)

En un despliegue de autoridades de seguridad federales y locales, fue detenido Pablo “N”, líder de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos en el Estado de México y a la comercialización de autopartes derivadas de estos ilícitos, así como de Samanta “N” y Ángel “N”.

De acuerdo con las indagatorias, Pablo “N” —quien cuenta con antecedentes por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos— operaba principalmente en el mercado 25 de Julio, en la colonia San Felipe de Jesús, donde coordina la distribución y venta de piezas automotrices de origen ilícito. Asimismo, se indaga la participación de Samanta “N” en la administración de recursos y de Ángel “N” en la operación de la célula.

Durante la diligencia, se aseguraron aproximadamente 50 toneladas de autopartes, entre ellas motores y diversos componentes vehiculares, posiblemente vinculados con carpetas de investigación por robo de vehículo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina:

Pablo “N”, por su probable participación en delitos relacionados con la comercialización de autopartes de procedencia ilícita y la portación de arma de fuego

Samanta “N” y Ángel “N”, por su probable participación en delitos contra la salud y encubrimiento por receptación

La Fiscalía comunicó que mantendrá acciones de investigación en el marco de la Estrategia Regional para la Prevención, Combate y Persecución del Robo de Vehículos y Autopartes, en coordinación con autoridades federales, estatales y locales, para desarticular redes delictivas, intervenir su cadena de comercialización e identificar y detener a otras personas relacionadas con estos hechos.