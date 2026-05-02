Detienen a 5 menores que robaron una motocicleta en Álvaro Obregón

Detención Motocicleta robada. (SSC)

Policías detuvieron a cinco jóvenes que robaron la motocicleta de un ciudadano, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Sobre la avenida Toluca y Rómulo O" Farril, en la colonia Olivar de los Padres, estos menores de edad robaron el vehículo.

Un hombre de 26 años de edad quien indicó que, momentos antes, varios sujetos se le acercaron y lo amagaron con un arma de fuego, para robarle su motocicleta y huir del sitio a bordo de tres motocicletas más.

De inmediato, con apoyo de los monitoristas del C2 Poniente y con la descripción proporcionada por el afectado, ubicaron a los posibles responsables sobre las calles Las Rosas y Magnolia, en la colonia Torres de Potrero.

Enseguida, los oficiales en campo se acercaron al lugar indicado, donde interceptaron a cuatro hombres y una mujer, quienes se encontraban en posesión del vehículo, así como de las tres motocicletas en las que se transportaban.

Por lo que, los policías detuvieron a los cinco jóvenes de 15 años de edad y junto con los vehículos asegurados, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación jurídica.