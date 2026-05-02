Hoy No Circula sábado 2 de mayo: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Estos automóviles no podrán circular el primer fin de semana del mes de mayo de 2026. (Cuartoscuro)

Se acabó otro mes y, casi sin darnos cuenta, ya estamos prácticamente a la mitad del 2026: ergo, salvo el calor, no hay nada de que preocuparse, pues este fin de semana es feriado, por lo que es una oportunidad para salir a pasear con la familia... eso sí, teniendo en cuenta las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula.

El programa Hoy No Circula se aplicará este sábado 2 de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México como parte de las acciones permanentes para reducir la contaminación atmosférica.

El esquema es coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con base en criterios de verificación vehicular y emisiones.

¿Qué hologramas de automóviles No Circulan este sábado 2 de mayo del 2026?

Al tratarse del primer sábado del mes, el programa establece restricciones específicas para los vehículos con holograma 1. En esta jornada, no podrán circular aquellos con terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9), mientras que los vehículos con holograma 2 no circulan sin importar el número de placa.

La medida aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México, donde el programa se implementa de forma coordinada para controlar los niveles de contaminantes en el aire.

En contraste, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, además de autos eléctricos e híbridos, debido a que generan menores emisiones. También están exentos el transporte público, los servicios de emergencia y otros vehículos destinados a funciones esenciales.

El esquema sabatino del Hoy No Circula responde a una lógica ambiental: disminuir la carga vehicular en días donde la movilidad suele incrementarse, particularmente por actividades recreativas y comerciales. Con ello se busca evitar incrementos en la concentración de contaminantes.

A diferencia de las restricciones entre semana, que se definen por color de engomado, los sábados funcionan bajo un calendario rotativo. En el caso de los vehículos con holograma 1, la limitación alterna entre placas pares e impares dependiendo de la semana del mes.

¿Cuáles son las sanciones por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas. Las multas establecidas van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de otras medidas como la posible remisión del vehículo al corralón.

El programa tiene un alcance metropolitano: municipios del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl forman parte de este esquema, que busca atender de manera integral la calidad del aire en la región.

En caso de contingencia ambiental, como ocurrió el fin de semana pasado, las autoridades pueden endurecer temporalmente las restricciones de circulación, lo que incluso puede afectar a vehículos que normalmente están exentos.

Por ello, la recomendación para los automovilistas es revisar con anticipación el holograma y la terminación de la placa, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales, para evitar sanciones y contratiempos.