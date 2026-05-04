Advierte Cuajimalpa sanciones por irregularidades en obras del Interurbano en El Ocotal

La demarcación trabaja con autoridades locales y federales

La alcaldía Cuajimalpa dio a conocer que procederá conforme a la ley en caso de detectar irregularidades en los trabajos que se realizan en la zona de El Ocotal, correspondientes al Tren Interurbano México–Toluca, proyecto a cargo del Gobierno federal. Esto, tras reportes recientes.

De acuerdo con la demarcación, se mantiene un seguimiento puntual y permanente a las obras en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el objetivo de verificar que se ejecuten conforme a la normatividad vigente.

Además, informó que sostiene comunicación con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y con instancias federales, con las que actualmente revisa de manera conjunta los expedientes relacionados con estos trabajos.

La alcaldía, al mando de Carlos Orvañanos, señaló que, de identificarse alguna omisión o incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes.

“Se dará seguimiento para garantizar que las obras se realicen dentro del marco legal y en protección del entorno”, indicó en un comunicado.

Los trabajos en El Ocotal han sido reportados en días recientes, lo que llevó a la autoridad local a precisar que se trata de un proyecto federal y a fijar su postura sobre la supervisión en la zona.