Participación ciudadana supera el 6% en ejercicios de COPACO y Presupuesto Participativo en la Ciudad de México

La participación ciudadana en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 superó el 6%, de acuerdo con reportes preliminares del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Según datos capturados hasta las 22:30 horas del 3 de mayo, la participación en la elección de COPACO 2026 alcanzó un 6.35%. En tanto, la Consulta de Presupuesto Participativo registró un 6.39% para el ejercicio 2026 y un 6.36% para 2027.

El avance en el procesamiento de resultados también fue reportado por el instituto electoral. El sistema correspondiente indicó un progreso de 60.44% en la elección de COPACO, equivalente a mil 65 unidades territoriales computadas. Para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026, el avance fue de 64.44% (mil 127 unidades), mientras que para 2027 se registró un 64.13% (mil 121 unidades).

En cuanto al desarrollo de la jornada, se informó que el 100% de las mesas receptoras de votación cerraron a las 19:00 horas. Posteriormente, hacia las 22:55 horas, se había recibido el 95.49% de los paquetes electorales en las direcciones distritales.

Autoridades electorales señalaron que la jornada transcurrió de manera ordenada y sin incidentes durante la etapa de entrega de paquetes, lo que permitió avanzar conforme a lo previsto.

El instituto precisó que las cifras son preliminares y tienen carácter informativo, por lo que podrían modificarse conforme concluya la recepción total de paquetes, su cómputo y la validación oficial de los resultados.