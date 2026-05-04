Temblor hoy 4 de mayo 2026: Alerta sísmica por temblor sorprende a habitantes de la CDMX

Sismo HOY en México: dónde tembló el sábado 21 de febrero y qué reportó el Sismológico

Alrededor de las 9:19 horas de este lunes 4 de mayo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un movimiento telúrico de magnitud 6.0 con epicentro a 14 kilómetros de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, mismo que activó la alerta sísmica en la CDMX y Edomex.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km pic.twitter.com/PxViOmyT2v — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

¿Se sintió en la Ciudad de México?

Hasta el momento, no se han reportado daños significativos en la Ciudad de México, debido a la distancia de los epicentros y la profundidad de los eventos.

Asimismo, se espera el reporte de Protección Civil para descartar pérdidas humanas y daños importantes en estructuras de la ciudad.

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