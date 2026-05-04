Prevén derrama económica de 9 mil 800 mdp por Día de las Madres en el Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México informó que, con motivo del Día de las Madres, se prevé una derrama económica superior a 9 mil 800 millones de pesos en el Estado de México, lo que representaría un incremento de 12 % en comparación con 2025.

Las estimaciones de la dependencia estiman que, alrededor del 37 % del ingreso mensual de los hogares mexiquenses se destinaría a esta celebración. Asimismo, se anticipa que el gasto promedio por consumo podría aumentar hasta en 70 %, debido a que la fecha se celebrará durante un fin de semana.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en la entidad existen más de 4 mil establecimientos dedicados al comercio minorista de plantas y flores naturales, 14 mil 599 enfocados en la venta de dulces y más de 88 mil relacionados con la preparación de alimentos, sectores que suelen registrar incrementos en ventas durante el 10 de mayo.

También se prevé un aumento en la actividad comercial de giros como ropa, calzado, accesorios, joyería, pastelerías, perfumería, productos de cuidado personal, electrónicos y servicios de esparcimiento.

La dependencia estatal exhortó a la población a realizar un consumo responsable, con el objetivo de evitar el sobreendeudamiento y mantener un equilibrio en la economía familiar.