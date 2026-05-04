Detienen a 2 extorsionadores en Azcapotzalco, pidieron dinero a la víctima por teléfono

Detenidos Karen Adriana "N" y Brandon "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Karen Adriana “N” y Brandon “N” extorsionadores en Azcapotzalco.

Estos sujetos solicitaron un depósito de dinero al afectado que fue contactado vía telefónica.

En el cruce de las avenidas Las Granjas y Aquiles Elorduy, en la colonia Un Hogar Para Cada Trabajador, un hombre de 64 años de edad, quien conducía una camioneta color blanco dijo que en días pasados recibió una llamada telefónica en la que le solicitaban dinero en efectivo para evitar daños a su persona y su patrimonio, por lo que realizó un depósito en una tienda de conveniencia, además entregaría su vehículo como garantía de pago con los sujetos con los que hizo una cita.

Al llegar, los policías observaron a un hombre y a una mujer que coincidía con las características físicas señaladas por el denunciante, a quienes les fue realizada una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron dos teléfonos celulares y un ticket de depósito de dinero en efectivo.

En ese momento fueron detenidos.

Brandon “N” cuenta con ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo a negocio sin violencia en el año 2023, además de tres presentaciones al juzgado cívico por robo a negocio y uno por delitos contra la salud.

Además, Karen Adriana “N” cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en los años 2016, 2023 y 2024.