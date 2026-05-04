Uber lanza opción para solicitar viajes con conductoras en cinco ciudades de México

La empresa Uber anunció el lanzamiento en México de “Uber Mujeres”, una nueva función dentro de su aplicación que permite a usuarias solicitar viajes realizados por conductoras.

La herramienta comenzará a implementarse de manera gradual a partir de esta semana en cinco ciudades: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos y Cancún.

La compañía, esta opción surge como una extensión de “Ellas”, una función disponible desde 2020 que permite a conductoras elegir viajes con pasajeras. La nueva herramienta busca ofrecer una alternativa similar para las usuarias.

Uber Mujeres contará con tres modalidades principales. La primera es una configuración de preferencias dentro de la aplicación que prioriza la asignación de conductoras en cada viaje solicitado, aunque en caso de tiempos de espera prolongados el servicio puede abrirse a conductores en general.

La segunda modalidad es la programación anticipada de viajes mediante la función de reserva, donde las usuarias pueden solicitar con antelación un traslado con una conductora, sujeto a disponibilidad.

La tercera opción permite solicitar un viaje inmediato bajo esta modalidad. Si no hay conductoras cercanas o el tiempo estimado de espera es elevado, la aplicación ofrecerá a la usuaria la posibilidad de esperar más tiempo o aceptar un viaje con un conductor.

La empresa indicó que, en los próximos días, las usuarias de las ciudades donde se implementará el servicio recibirán información adicional a través de la aplicación y correo electrónico. Asimismo, se les pedirá confirmar su género la primera vez que utilicen esta función.

Según Uber, esta herramienta forma parte de sus actualizaciones enfocadas en ampliar las opciones de movilidad dentro de la plataforma.