Lanza Gobierno del EdoMéx campaña ¡Di No al Coyotaje! para cerrar el paso a intermediarios en trámites

Campaña ¡Di No al Coyotaje!

El Gobierno del Estado de México impulsa la campaña ¡Di No al Coyotaje!, que tiene el objetivo de hacer un llamado a la ciudadanía a que no se dejen sorprender por prácticas ilegales que afectan la confianza en las instituciones y que de igual manera dañan el patrimonio de las personas.

La campaña busca combatir el coyotaje, es decir la solicitud de dinero o cualquier tipo de beneficio para “agilizar”, “facilitar” o “asegurar” la resolución de algún trámite. La práctica vulnera los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, por lo que se le advierte a la ciudadanía que ninguna persona servidora pública tiene el poder de solicitar pagos, dádivas o favores a cambio de agilizar los trámites.

La Oficialía Mayor, en coordinación tanto con la Secretaría de la Contraloría, como con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), subrayaran que los procedimientos administrativos sólo se pueden realizar por medio de los canales oficiales, razón por la que ningún resultado puede ser alterado mediante intermediarios.

Con el fin de erradicar prácticas indebidas y de poder garantizar que la atención sea digna, eficiente y transparente, el Gobierno del Estado de México impulsa mecanismos de información accesible, capacitación permanente al personal y supervisión constante de los procesos administrativos.

Para poder cumplir el objetivo, se exhorta a las y a los mexicanos a que denuncien a través de los canales oficiales de atención ciudadana cualquier intento de irregularidad. Asimismo, existe la posibilidad de alertar a los órganos internos de control, para así contribuir al fortalecimiento de instituciones íntegras y confiables.

Las denuncias pueden realizarse vía telefónica al 800 702 87 70 de la FGJEM; y, para reportar malas prácticas de personas servidoras públicas, al 722 167 9409, extensiones 20086, 20100, 20101 y 20136, de la Secretaría de la Contraloría.