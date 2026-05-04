Canje de armas en CDMX suma más de 2 mil cartuchos recolectados en abril

Jornada de Canje de Armas

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó los resultados de abril de la acción social “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, orientada a reducir la presencia de armas en los hogares y prevenir la violencia.

Durante ese mes, se instalaron seis módulos de canje en las alcaldías Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. En estos puntos se recolectaron para su destrucción 49 armas cortas, cuatro armas largas, 48 granadas, 51 estopines y 2,204 cartuchos. En total, participaron 50 personas (17 mujeres y 33 hombres).

Como parte de la difusión territorial, la Brigada por la Paz distribuyó 65,700 volantes informativos sobre el programa en dichas demarcaciones. Además, se realizaron acciones dirigidas a la niñez, como el canje de 58 juguetes bélicos por libros, con la participación de 28 niñas y 30 niños. También se impartieron 12 pláticas de prevención de la violencia y autocuidado, a las que asistieron 659 personas.

También se llevaron a cabo actividades comunitarias en dos festivales en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, con el objetivo de promover la convivencia pacífica y dar a conocer la estrategia.

En la semana del 27 al 30 de abril, se ejercieron 72,204 pesos mediante el canje de 16 armas largas, un arma corta y 932 cartuchos. Durante ese periodo, también se ofreció orientación en derechos humanos y se realizaron talleres y actividades con 28 personas, así como el intercambio de nueve juguetes bélicos por didácticos.

Entre el 10 de marzo y el 30 de abril, el programa ha destinado 951,746 pesos para el canje de 140 armas largas, 40 armas cortas, 50 granadas, 51 estopines y 7,263 cartuchos, con la participación de 114 personas.