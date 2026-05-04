Clima CDMX: ¿Cuándo llegará la nueva ola de calor de hasta 32 grados?

Ola de calor en CDMX Un comerciante se protege del sol durante la mañana calurosa registrada en la capital. Se prevé que la temperatura esta semana vuelva a alcanzar los 32 grados. (Mario Jasso)

El calor intenso comienza a sentirse en la capital del país luego de la primavera “tardara en llegar” algunas semanas entre finales de marzo y principios de abril. Ahora, las altas temperaturas continúan aquejando a la población capitalina y después de un fin de semana templado con algunas lluvias, esta semana regresarán los registros de hasta 32 grados centígrados. Esto es lo que tiene que saber.

Ola de Calor en CDMX: estas son las fechas en que habrá altas temperaturas

Este lunes 4 de mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, emitió un aviso especial para alertar a la población por las altas temperaturas en los próximos días.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, será a partir de este martes 5 de mayo y hasta el viernes 8 de mayo que la CDMX esté registrando entre 29 y 32 grados centígrados como temperaturas máximas. Asimismo, también advirtió que se estarán presentando altos niveles de radiación solar UV, por lo que emitió la recomendación de utilizar protección adecuada.

⚠️ #AvisoEspecial por onda de calor en la Ciudad de México.



A partir del martes 5 de mayo inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo. Se prevén temperaturas diarias máximas muy #calurosas, de 29 a 32 °C en la mayor parte de la Ciudad de México.



Durante… pic.twitter.com/ti8hZ5tmwE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2026

Las altas temperaturas son un tema que puede llegar a afectar la salud de la población, así como su bienestar general durante sus traslados o momentos al aire libre, implicando riesgos de quemaduras en la piel o posible deshidratación, por lo que es importante atender a las indicaciones del personal de Protección Civil.

Ola de Calor: ¿Cómo protegerte?

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones generales para poder sobrellevar las altas temperaturas como las siguientes:

Evitar exponerse tiempos prolongados al sol

Tratar de permanecer en lugares con sombra y ventilados

Hidratarse constantemente con agua natural

Utilizar bloqueador solar

Llevar gorra, sombrero, gafas de sol adecuadas, sombrillas y manga larga para mayor protección

Evitar comer en la vía pública

Cuidar con mayor atención a personas adultas mayores y bebés

No olvidarte de proteger también a tus mascotas

Recuerda consultar información oficial y mantenerte al tanto de la situación del clima respecto a las altas temperaturas y las posibilidades de lluvia.