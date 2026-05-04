Tlalnepantla figura entre las ciudades con mayor mejora en percepción de seguridad, según ENSU

El municipio de Tlalnepantla fue incluido entre las 15 ciudades del país con mayor mejora en la percepción de seguridad, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

La información fue presentada durante una sesión de la Mesa de Paz en el Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Adrián Franco Barrios, expuso los resultados del estudio, en el que se identifican avances en la percepción de seguridad en distintos municipios de la entidad.

Según lo presentado, las mejoras registradas se atribuyen a la implementación de estrategias coordinadas entre instancias federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública.