IECM presenta radiografía del Presupuesto Participativo 2026 - 2027

Presupuesto Participativo 2026 y 2027

Miles de propuestas ciudadanas iniciaron el camino para formar parte del Presupuesto Participativo 2026 y 2027, pero no todas lograron avanzar. Después de varias etapas de revisión, poco más de 22 mil proyectos llegaron a las boletas que la ciudadanía pudo votar, de acuerdo con un análisis presentado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Durante una sesión de su Consejo General, el organismo dio a conocer el documento denominado Análisis integral de las solicitudes de proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, el cual reúne los principales resultados del proceso de registro, validación y dictaminación de las propuestas presentadas por la ciudadanía.

El estudio señala que, para ambos ejercicios fiscales, se recibieron un total de 37 mil 43 solicitudes. De ellas, 33 mil 798 cumplieron con los requisitos establecidos y obtuvieron un folio para ser enviadas a los Órganos Dictaminadores de las alcaldías.

Tras las revisiones correspondientes, así como ajustes derivados de acuerdos institucionales, solicitudes de las personas promoventes y resoluciones jurisdiccionales, el número definitivo quedó en 33 mil 603 proyectos.

Finalmente, 22 mil 853 fueron dictaminados como viables y participaron en la Jornada de Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, mientras que 10 mil 750 fueron considerados no viables. Esto representa una tasa de viabilidad cercana al 68 por ciento.

El informe también muestra que las mujeres tuvieron una mayor participación durante este proceso, al registrar el 61 por ciento de las propuestas presentadas. Además, la edad promedio de quienes impulsaron los proyectos fue de 49.3 años.

Otro de los datos que destaca el documento es que el proceso pasó de 37 mil 43 solicitudes registradas a 22 mil 853 proyectos incluidos en la consulta ciudadana, lo que representa una tasa de conversión del 61.7 por ciento.

En el aspecto territorial, el análisis identifica que las alcaldías de Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero concentraron el 41 por ciento del total de las propuestas registradas en la Ciudad de México.

El IECM busca contar con una radiografía del proceso para fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la planeación institucional y generar herramientas que permitan perfeccionar los mecanismos de democracia participativa en futuros ejercicios de Presupuesto Participativo.