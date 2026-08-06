Estiman derrama superior a los 11 mil mdp durante el verano en CDMX

Derrama económica verano CDMX (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) informó que la temporada de verano generará en la capital una derrama económica de 11 mil 21 millones de pesos, convirtiéndose en una de las épocas con mayor bonanza para empresas de todos los tamaños y sectores.

Adal Ortiz Ávalos, presidente de la Coparmex CDMX, señaló que esta derrama económica tendrá un impacto directo positivo en aproximadamente 77 mil unidades económicas en las que laboran 510 mil personas.

Las actividades que impulsan esta derrama están compuestas de las graduaciones principalmente de educación media y superior, así como de actividades turísticas que generan visitantes nacionales y extranjeros en hoteles y distintos lugares de esparcimiento.

Los giros que se verán mayormente beneficiados son agencias de viajes, hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento y recreación, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, salones de eventos, cafeterías y diversos establecimientos dedicados al comercio y la prestación de servicios, cuya demanda aumenta significativamente durante este periodo.

“Cada temporada vacacional demuestra que el consumo interno sigue siendo uno de los principales motores de la economía capitalina. Detrás de cada viaje, de cada comida en familia o de cada celebración de graduación hay miles de empresas generando empleo, ingresos y oportunidades”, afirmó Ortiz.

El presidente de la Coparmex CDMX destacó que el reto es crear condiciones para que este dinamismo se traduzca en crecimiento permanente y no únicamente estacional.

Para finalizar, Adal Ortiz invitó a la ciudadanía a consultar el Semáforo Económico de la Ciudad de México, disponible de forma gratuita en el sitio web de Coparmex CDMX, para dar seguimiento a los principales indicadores económicos de la capital, tomando las mejores decisiones financieras de manera oportuna.