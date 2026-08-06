Ejecutan 5 órdenes de aprehensión a implicados por delito de fraude

Detenidos

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, informaron la ejecución de 5 órdenes de aprehensión en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa y en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por su probable participación en el delito de fraude, en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada tras la denuncia presentada por una institución bancaria.

Como parte de las investigaciones, elementos policiales obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de los probables responsables, los cuales fueron integrados por el agente del Ministerio Público y presentados ante un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien otorgó los mandamientos judiciales.

La autoridades revelaron que fueron detenidas dos mujeres, de 36 y 50 años de edad, así como tres hombres, de 31, 31 y 45 años, quienes presuntamente acudían a los domicilios de las víctimas para ofrecerles falsos premios u obsequios y, mediante engaños, obtener información personal y bancaria utilizada para realizar retiros y transferencias no autorizadas.

De acuerdo con las indagaciones, este grupo delictivo operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, donde presuntamente obtuvo un beneficio económico ilícito cercano a los 40 millones de pesos mediante la comisión de este delito.

Asimismo, las personas detenidas fueron informadas de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requiere, quien definirá su situación jurídica.

La SSC precisó que los procedimientos se realizaron en estricto apego a los protocolos de actuación policial, con respeto a los derechos humanos y conforme a los lineamientos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Finalmente, mencionaron que Cabe mencionar que con la ejecución de estas órdenes de aprehensión, suman ya 15 personas detenidas vinculadas con esta célula delictiva dedicada al fraude.