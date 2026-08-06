Brugada rechaza propuesta de Rojo de la Vega: Procederá la construcción de nuevas estatuas de Che Guevara y Fidel Castro

Conflicto por estatuas Brugada responde a propuesta de Rojo de la Vega (cuartoscuro)

Alessandra Rojo de la Vega, edila de la alcaldía Cuauhtémoc, cuestionó decisión de Clara Brugada de construir nuevas estatuas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro en la colonia Tabacalera. La jefa de gobierno de la capital rechazó propuesta de la alcaldesa de intercambiar monumento original por fondos para su alcaldía.

Conflicto por estatuas del Che y Castro: Así responde Brugada a Rojo de la Vega

La obra “Monumento Encuentro”, que representa el momento en que se conocieron los líderes comunistas Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro en la Ciudad de México, se encontraba en Jardín Tabacalera, entre las calles Miguel Ramos Arizpe e Ignacio Mariscal, atrás del Museo Nacional. Alessandra Rojo de la Vega las retiró el año pasado, argumentando que su presencia significaba rendirle culto a lo que ella califica como tiranos asesinos.

Clara Brugada protestó la decisión desde un inicio, pero no fue hasta la semana pasada que la jefa de gobierno anunció la construcción de nuevas estatuas. Rojo de la Vega publicó un video en el que criticó la decisión, argumentando que el dinero que se utilizaría para hacerlo podía ser destinado a obras públicas que beneficien a residentes y visitantes de la alcaldía que gobierna. Propuso a Brugada restaurar las estatuas a su lugar original a cambio del precio de las mismas como presupuesto.

En una entrevista ayer 5 de agosto, la jefa de gobierno rechazó la propuesta y reafirmó compromiso de construir nuevas estatuas. Aseguró que la construcción de esta no será financiada con el erario público, sino con el apoyo de grupos sociales, activistas y artistas. “Les quiero informar que no saldrá ni un peso del erario público para estas esculturas, y se va a llevar a cabo a partir de la solidaridad económica de grupos sociales y activistas” comentó Brugada. Acusó a Rojo de la Vega de “secuestrar” las esculturas, que señaló como parte del patrimonio urbano, por motivos ideológicos para luego reclamar una recompensa monetaria. También indicó que las nuevas estatuas se colocarán en otro punto de la ciudad, pero aún se desconoce cuál será el sitio que las albergará.