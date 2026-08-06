Congreso de CDMX impulsa programa de teatro penitenciario para fortalecer la reinserción social

Teatro penitenciario Ciudad de México

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo mediante el cual exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a diseñar e implementar un programa anual de teatro penitenciario como una estrategia para apoyar los procesos de reinserción social.

La propuesta fue presentada por la diputada Rebeca Peralta León, junto con los legisladores Jesús Sesma Suárez y Manuel Talayero Pariente. El planteamiento contempla la realización de funciones culturales dentro de los centros penitenciarios y, cuando las condiciones jurídicas y de seguridad lo permitan, presentaciones fuera de estos espacios, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Durante la exposición del Punto de Acuerdo, la legisladora señaló que la reinserción social debe traducirse en oportunidades reales para que las personas reconstruyan su proyecto de vida y puedan reincorporarse de manera positiva a la comunidad.

Explicó que el teatro representa una herramienta reconocida por fomentar habilidades como la disciplina, el trabajo en equipo, el control emocional, la comunicación y la resolución pacífica de conflictos, capacidades que pueden contribuir a facilitar la reintegración de quienes cumplen una sentencia.

Como antecedente, recordó la experiencia de la Compañía de Teatro Penitenciario del Foro Shakespeare, que durante 16 años desarrolló actividades de formación artística profesional en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla. Además de ofrecer funciones abiertas al público, el proyecto generó oportunidades de capacitación laboral para sus participantes y se convirtió en un referente de reinserción social en América Latina.

La diputada consideró que, pese a los resultados obtenidos por este tipo de iniciativas, las representaciones teatrales realizadas por personas privadas de la libertad permanecen prácticamente invisibles para la sociedad, lo que limita el impacto que podrían tener como parte de los procesos de reinserción.

También sostuvo que abrir espacios culturales supervisados permitiría acercar a la ciudadanía a una visión distinta sobre quienes cumplen una condena, sin dejar de lado la seguridad institucional ni minimizar el daño causado por los delitos.

En ese sentido, planteó analizar la viabilidad jurídica, técnica y operativa para que personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación puedan participar, de manera excepcional y bajo estrictas medidas de seguridad, en una presentación teatral anual fuera de los centros penitenciarios.

Finalmente, Rebeca Peralta afirmó que el objetivo es ampliar las oportunidades de reinserción mediante actividades culturales y reiteró que el arte puede convertirse en una herramienta para fortalecer los procesos de transformación personal de quienes buscan reincorporarse a la sociedad.