Tlalnepantla realiza recorridos de supervisión y atención tras fuertes lluvias

Recorridos de supervisión Tlalnepantla

El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz, ha desplegado un operativo de vigilancia permanente para atender las afectaciones derivadas de las fuertes lluvias con el objetivo de identificar y eliminar factores de riesgo para la ciudadanía.

Además se ofrece atención inmediata de encharcamientos en vialidades principales, retiro de árboles caídos que pudieran obstruir el paso o representar un peligro para los transeúntes, así como la gestión de cualquier incidencia vial que complique los recorridos de los habitantes.

El gobierno también recuerda a la población extremar precauciones al transitar por las calles, evitar zonas con acumulación de agua y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Los equipos de Protección Civil y Bomberos se mantienen en alerta máxima y con plena capacidad de respuesta para brindar apoyo ante cualquier eventualidad.