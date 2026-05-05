Activan alerta Amber por otro caso de jóvenes desaparecidos en Tecámac

Desaparecen dos menores de edad en Tecámac

Familiares reportaron la desaparición de Ximena Rico Abalos, de 13 años, y de José Luis Santiago Arroyo, de 15 años, por lo que la Fiscalía emitió la ficha de búsqueda este lunes.

Estos dos casos fueron reportados durante los festejos de la Feria Regional de Tecámac, en donde los asistentes se quejaron de la falta de vigilancia tanto en la zona del evento como en los alrededores.

De acuerdo con el reporte oficial, los menores salieron de su domicilio por lo que se teme por su integridad ya que pueden ser víctima de la comisión de un delito.

En el transcurso del año, la Fiscalía General de Justicia activó la Alerta Amber por la desaparición de 31 menores de edad en Tecámac, Estado de México, de los cuales 12 aún no han sido localizados.

Sumado a esto, una joven de 17 años de edad fue localizada oculta dentro de una bocina en un inmueble del municipio de Temascalapa, luego de que fuera reportada como desaparecida tras ser privada de la libertad en Tecámac.

La Crónica de Hoy 2026