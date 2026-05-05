Refuerzan seguridad en Ecatepec con apoyo federal y capacitación policial

El gobierno de Ecatepec anunció el fortalecimiento de su estrategia de seguridad pública mediante la colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, que brindará asesoría tecnológica y capacitación especializada a elementos policiales del municipio.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que personal de la SSPC ya se encuentra trabajando en el municipio con el objetivo de mejorar la operación del Centro de Mando, así como profesionalizar a la corporación policiaca y recuperar la confianza de la ciudadanía.

La alcaldesa destacó que Ecatepec es el único municipio del país que cuenta con intervención directa tanto de la Secretaría de Marina como de la SSPC, lo que representa un respaldo importante en materia de seguridad.

Explicó que esta nueva etapa de colaboración incluye la llegada de especialistas en tecnología y operación de sistemas de vigilancia, quienes realizarán un diagnóstico integral para fortalecer el funcionamiento del Centro de Mando C7, particularmente en áreas como radio operación, monitoreo de cámaras y coordinación interinstitucional.

“Se busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y optimizar el uso de la tecnología disponible en el municipio”, señaló la edil.

Asimismo, recordó que actualmente la estrategia de seguridad en Ecatepec ya cuenta con la presencia permanente de 113 elementos de la Secretaría de Marina, quienes participan en labores no solo a nivel municipal, sino también regional, apoyando a municipios cercanos como Tecámac, Coacalco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Por su parte, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, detalló que una de las principales acciones será la integración de tecnología para mejorar la videovigilancia en el municipio.

Indicó que se busca vincular las cámaras de seguridad instaladas en domicilios particulares con el sistema del C7, de modo que las alertas puedan llegar de manera directa al centro de monitoreo y se pueda brindar una atención más rápida y efectiva ante cualquier incidente.

“Es una intervención para analizar cómo, a través de la tecnología, se puede fortalecer la vigilancia y aprovechar los recursos con los que ya cuentan miles de ciudadanos”, explicó.

Además de la asesoría tecnológica, un grupo de elementos de la policía municipal será enviado a recibir capacitación especializada por parte de la SSPC. Entre los temas que se abordarán se encuentran la búsqueda de personas, operaciones tácticas, inteligencia policial y proximidad social.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar el desempeño de los cuerpos de seguridad, fortalecer la coordinación con instancias federales y estatales, y generar mejores condiciones de seguridad para la población.

Autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar implementando medidas que contribuyan a reducir la incidencia delictiva y a construir entornos más seguros para las y los habitantes de Ecatepec.