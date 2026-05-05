Coyoacán impulsa proyectos deportivos y anuncia torneo de boxeo

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez informó que su administración mantiene como una de sus prioridades la promoción del deporte mediante la rehabilitación de espacios públicos como deportivos, gimnasios y albercas en la demarcación.

En un evento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), encabezado por su presidente Mauricio Sulaimán, el alcalde señaló que se han realizado intervenciones en infraestructura deportiva con el objetivo de ampliar el acceso a actividades físicas para la población.

También anunció que este año se contempla la rehabilitación del deportivo Jesús Clark Flores, como parte de un plan de mejora de instalaciones deportivas en la alcaldía.

En el ámbito deportivo, el funcionario destacó que Coyoacán ha sido lugar de formación de atletas en distintas disciplinas. Como ejemplo, mencionó a Prisca Awiti Alcaraz, quien obtuvo medalla de plata en judo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En coordinación con el CMB, el gobierno local informó que trabaja en un proyecto para crear un Salón de la Fama del boxeo en la demarcación, aunque aún no se ha definido la ubicación.

También se anunció la realización del torneo “Coyoacán Fight Night”, programado para el 30 de mayo en el Parque Ecológico Huayamilpas, el cual incluirá peleas profesionales. Entre los participantes previstos se encuentra el boxeador invicto Diego Jiménez.

Finalmente, se rindió un homenaje al comentarista Eduardo Lamazón, recientemente fallecido, mediante las tradicionales doce campanadas del CMB.