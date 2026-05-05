Licencia para scooters en CDMX: Qué tipo necesitas, cuánto cuesta y la fecha límite para evitar multas (Cuartoscuro - CAMILA AYALA BENABIB)

Ley Scooter forma parte de la reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y tiene como objetivo regular el uso de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) tras la creciente popularidad de estos vehículos. por lo que se aplicará la obligatoriedad de contar con licencia, portar placas y cumplir requisitos específicos para poder circular en determinadas vialidades de la capital, de acuerdo con lo anunciado por el gobierno capitalino.

La iniciativa surge como parte de la modernización de la Ley de Movilidad en la Ciudad de México, por lo que será a partir del 1 de julio de 2026 que todos los vehículos motorizados eléctricos personales, como scooters, monopatines y bicicletas eléctricas de mayor potencia, deberán comercializarse con placas.

Mientras que para los vehículos de estas características que ya se encuentren en circulación, los nuevos lineamientos se aplicarán de manera progresiva y se abrirá un periodo de registro que concluirá el 20 de noviembre de 2026.

¿Qué tipo de licencia necesitas para conducir un scooter en la CDMX?

De acuerdo con La Silla Rota, los negocios enfocados en la venta de motocicletas eléctricas, scooters o vehículos automotores eléctricos de uso personal aumentaron en un 1900% de 2021 a 2025. Es tras el aumento exponencial del uso de los VEMEPE (Vehículos Motorizados Eléctricos Personales) que se realizó una reforma a la Ley de Movilidad, con el fin de reducir los accidentes y mejorar la movilidad urbana.

Una de las medidas más comentadas es el uso obligatorio de licencia al circular con vehículos de una o dos ruedas impulsados por motor eléctrico que alcanzan una velocidad superior a 25 km/h en la CDMX.

Serán estos conductores y conductoras quienes deberán cumplir con una serie de requisitos que incluyen la portación obligatoria de licencia tipo A, que permite conducir scooters de baja velocidad cuya potencia alcance hasta los 25 km por hora, y la licencia tipo A2 para Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) que superen los 25 km por hora.

¿Cuánto cuesta la licencia para scooter y cuál es la fecha límite para tramitarla en la CDMX?

El costo de la licencia tipo A para conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) tendrá un costo de $572 pesos y para tramitarla necesitarás ser mayor de edad, presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y aprobar un examen de tránsito; mientras que la tipo A2 tendrá un precio de $1,142 pesos y será obligatoria para scooters eléctricos que superen los 25 km/h, pues además de cumplir con los requisitos de la A1, deberán contar con seguro vigente y aprobar un examen práctico.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha límite para que los usuarios de este tipo de vehículos tramiten su licencia, pues esta iniciativa, aprobada en el Pleno el pasado 15 de agosto de 2025, aún se mantiene en proceso y la implementación de las medidas de dicha reforma a la Ley de Movilidad será paulatina, esto de acuerdo con Milenio.

Costo de las multas por scooter sin licencia en la CDMX

De acuerdo con lo anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, esta modificación al Reglamento de Tránsito establece que la negativa a cumplir con la portación obligatoria de licencia al conducir scooter eléctrico va de los 1,490 a los 2,224 pesos.

Además, se deberán cumplir una serie de restricciones y requisitos, pues no se podrá circular en todas las vialidades, por lo que los vehículos con un motor de potencia continua nominal desde 250 watts hasta los 1.34 caballos de fuerza que no cumplan con la normativa comenzarán a ser sancionados a partir del 1 de septiembre de 2026.