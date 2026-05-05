Brugada respalda a Sheinbaum ante contexto internacional

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada señaló que existen intentos de injerencia externa en la vida pública del país por parte de actores políticos internacionales, entre ellos Isabel Díaz Ayuso. Indicó que, a su consideración, estos esfuerzos no han tenido éxito.

Clara Brugada afirmó que el proceso político actual en México ha generado interés a nivel internacional y lo calificó como una referencia para diversos sectores en el extranjero.

La mandataria capitalina también destacó la importancia de los pueblos originarios en la identidad nacional, subrayando su relevancia histórica y cultural en el país. En ese contexto, consideró necesario reconocer los hechos ocurridos durante la conquista, incluyendo sus implicaciones históricas.

Además, expresó su desacuerdo con posturas que, desde su perspectiva, minimizan estos procesos históricos. Informó que decidió no asistir a un evento vinculado con la visita de la funcionaria española mencionada, debido a diferencias con las posturas asociadas a dicho encuentro.

Finalmente, la jefa de Gobierno manifestó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el contexto del escenario internacional actual. Señaló que el Gobierno de la Ciudad de México apoya las acciones del Ejecutivo federal en materia de soberanía nacional.