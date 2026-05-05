Huixquilucan no otorgará permisos a inmobiliarias que incumplan la ley

El Ayuntamiento de Huixquilucan informó que no otorgará permisos a desarrollos inmobiliarios que no cumplan con la normatividad vigente, en respuesta a señalamientos recientes sobre un presunto proyecto irregular en la zona.

El gobierno municipal fijó su postura luego de la publicación, donde se señalaba la supuesta autorización de un megaproyecto inmobiliario denominado “Legacy Residencial & Club / Punta Loreto”.

Las autoridades locales aclararon que hasta el momento no han otorgado permisos ni han recibido solicitudes formales relacionadas con dicho desarrollo. En este sentido, subrayaron que cualquier proyecto de este tipo debe apegarse estrictamente a la legislación aplicable en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y uso de suelo.

El gobierno municipal enfatizó que no permitirá la ejecución de obras que cumplan con los requisitos legales, destacando que su prioridad es garantizar el orden urbano, la seguridad de la población y la protección del entorno ecológico.

Esta postura surge luego de que, en días recientes, vecinos de zonas como Interlomas y Lomas de las Palmas manifestaran su preocupación por posibles afectaciones ambientales en áreas como la Barranca La Pastora, donde presuntamente se pretendía desarrollar el proyecto inmobiliario.

De acuerdo con las denuncias vecinales difundidas previamente, el proyecto habría enfrentado irregularidades, entre ellas la falta de permisos federales y antecedentes legales que complican su viabilidad. Sin embargo, el Ayuntamiento reiteró que no ha avalado ninguna obra relacionada con dicho desarrollo.

Asimismo, las autoridades municipales señalaron que mantendrán una política de cero tolerancia hacia construcciones que no cumplan con la ley, al tiempo que hicieron un llamado a desarrolladores a respetar los procesos establecidos y a presentar la documentación correspondiente antes de iniciar cualquier proyecto.

El gobierno de Huixquilucan también destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de temas, ya que las denuncias y observaciones de vecinos permiten detectar posibles irregularidades y actuar de manera preventiva.

En este contexto, reiteraron su compromiso con el desarrollo ordenado del municipio, el respeto al medio ambiente y la transparencia en la autorización de obras.

El ayuntamiento aseguró que continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier proyecto relevante y reiteró que no se permitirá la construcción de desarrollos que no cumplan con la normatividad vigente, con el objetivo de preservar el equilibrio entre crecimiento urbano y sustentabilidad.