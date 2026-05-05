Iniciará operaciones nuevo Tren Ligero y concluirán obras en Línea 2 del Metro en mayo (Gobierno de la Ciudad de México)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que el próximo 11 de mayo iniciará operaciones el Tren Ligero denominado “El Ajolote”, mientras que el 31 de mayo concluirán las obras de renovación en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Tren Ligero continuó brindando servicio durante su proceso de modernización y, a partir de la fecha anunciada, comenzará una nueva etapa con trenes nuevos y estaciones adaptadas para mejorar la atención a los usuarios.

Se prevé la incorporación de 17 trenes que operarán de manera acoplada, lo que permitirá aumentar la capacidad de traslado y disminuir los tiempos de espera. Las unidades se encuentran actualmente en fase de pruebas operativas bajo estándares de seguridad.

Respecto al Metro, se indicó que las obras de renovación en la Línea 2 finalizarán el 31 de mayo, tras lo cual los trabajos realizados se integrarán a la operación regular del sistema.

El titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que durante la inauguración de una ciclovía en Calzada de Tlalpan se implementó un programa piloto de scooters, el cual no cuenta con concesión ni operación permanente.

El funcionario detalló que el modelo incluyó cinco estaciones remotas y ofreció servicio gratuito para traslados de “última milla” hacia el Estadio Azteca. Añadió que este tipo de operativos podría repetirse en eventos programados en el contexto del Mundial de Fútbol 2026.

El Gobierno capitalino informó que, para atender la demanda en eventos masivos, se han desplegado más de 250 unidades adicionales entre autobuses y trolebuses, en coordinación con el Metro y el Metrobús.