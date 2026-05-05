Caen 2 “Julios”, relacionados al homicidio de la familia Cejudo en Azcapotzalco

Detenidos Integrantes de "Los Julios" detenidos. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, generador de violencia en una región del Valle de México, así como a Luis Enrique “N” y Valentin “N”, integrantes de un grupo delictivo autodenominado “Los Julios”, quienes estarían implicados en el asesinato de la familia Cejudo, quienes perdieron la vida dentro de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco.

Estos criminales están relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos, entre otros ilícitos, principalmente en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla. También fue detenido Enrique “N” (padre de Luis Enrique “N”), relacionado con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado “ACME”.

Asesinato de la familia Cejudo

El pasado 28 de abril, en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, las personas fallecidas fueron encontradas con heridas de arma punzocortante.

Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear que, este último junto con los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, acudieran al domicilio de las víctimas para robarles pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad que le entregarían a “Lobito” para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

Una vez realizado el robo y homicidio en el domicilio en Azcapotzalco, Luis Enrique “N” habría clavado en el cuerpo de una de las víctimas, un arma punzocortante con un mensaje intimidatorio supuestamente firmado por “La Unión” con lo que pretendían desviar las investigaciones.

El pasado 1 de mayo, elementos de la Fiscalía del Estado de México llevaron a cabo un de cateo en un hotel ubicado en Atizapán de Zaragoza, que habrían utilizado José María “N” y Emiliano “N” para refugiarse. Durante la diligencia fueron aseguradas diversas pertenencias de la familia Cejudo.

Una vez que avanzaron las investigaciones, se identificó que Luis Enrique “N” es señalado como integrante del grupo delictivo autodenominado “Los Julios”, así mismo identificaron que este sujeto tenía como zona de movilidad y refugio, la colonia Romana en el municipio de Tlalnepantla.

En esa zona, una persona refirió que fue robada en una tienda de abarrotes, por lo que se trasladaron a ese lugar donde, derivado de los señalamientos, detuvieron a Luis Enrique “N” y su padre, Enrique “N”.

En esa tienda de abarrotes, le habrían exigido a una mujer el pago de mercancía que le entregaron con la obligación de venderla, pero al no concretar la operación, la amenazaron con arma de fuego señalándole que “la matarían sino les pagaba”, por lo que la víctima les entregó dinero.

Por lo tanto, se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Luis Enrique “N” y Enrique “N”, mandamiento judicial que les fue cumplimentado, el pasado cuatro de mayo. Por estas detenciones, en días pasados se registraron protestas en el Periférico Norte con las cuales los manifestantes pretendían la liberación de los investigados.

En tanto que, elementos de esta Fiscalía aseguraron y colocaron sellos en la tienda de abarrotes ubicada en la colonia Romana, municipio de Tlalnepantla, misma que en su fachada cuenta con una lona que la identifica con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado “ACME”.

Adicionalmente, el pasado cuatro de mayo, fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de Alexis Ricardo “N” alias “Lobito” y Valentín “N”, escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal.

Presuntamente, en el mes de marzo, los ahora detenidos y un tercer sujeto acudieron a un comercio informal de alimentos ubicado en la colonia Satélite en el municipio de Naucalpan, donde le refirieron a la víctima “al rato te vemos, ching… a vender”, posteriormente regresaron a bordo de un vehículo y le señalaron “ahora sí a platicar. Tienes que pagarnos cuota semanal todos los viernes y empiezas ahorita”, exigencia que la víctima se negó a cumplir por lo que le dijeron “con los Julios no se juega”.

En ese momento, los agresores obligaron a la víctima a abordar el vehículo y comenzaron la marcha, al mismo tiempo que, con arma de fuego, la amenazaron con dispararle si se seguía negando a sus exigencias refiriéndole “tú dices, te meto un plomazo o nos sueltas el varo, tú sabes cómo parar esto”, por lo que habría accedido a entregarles dinero para que la liberaran.

Además, la Fiscalía del Estado de México cuenta con diversas investigaciones en las que Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, es señalado por extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en contra de comerciantes ambulantes y formales; transportistas y constructores, así como por el acaparamiento de mercancías, principalmente de bebidas alcohólicas.

Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, Valentín “N”, Luis Enrique “N” y Enrique “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Con respecto a José María “N”, María de Jesús “N” y Francisco Javier “N”, se encuentran vinculados a proceso por delitos cometidos en el Estado de México, en tanto que Emiliano “N” fue puesto a disposición de autoridades de la Ciudad de México.

Más detenidos por el asesinato

El pasado 29 de abril, autoridades capitalinas y mexiquenses detuvieron a criminales implicados en el asesinato de la familai Cejudo. Se trata de María de Jesús Villaseñor Barrera de 24 años, José María Villaseñor Barrera de 21 años, y Francisco Javier Azuara Santos de 36 años, que viajaban a bordo de una camioneta con placas de circulación de Morelos, quienes escaparon en un camioneta robada tras el homicidio.

Además, fue detenido Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, autor material del homicidio, quien se ocultó en un hotel en el mismo municipio, a bordo de la segunda camioneta robada con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.

Estos sujetos forman parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo que opera en el Estado de México y las zonas limítrofes de la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras indagatorias, habría una relación sentimental previa entre Emiliano Villaseñor Barrera y una de las mujeres hallada sin vida, relación que podría haber sido aprovechada para robar la casa o forzar el despojo de alguna propiedad familiar.

Para su captura, los agentes siguieron al vehículo en el que escapaban, que circulaba sobre la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tlanepantla de Baz con dirección a Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real, con personal operativo de la SSC y elementos de la Policía Municipal de Atizapán.

Fue en la calzada De los Jinetes y su esquina con la avenida Parque de los Pájaros, en dicho municipio, donde se interceptó la camioneta y fueron detenidos María de Jesús Villaseñor Barrera, José María Villaseñor Barrera y Francisco Javier Azuara Santos, a quienes se les aseguró un arma de fuego corta abastecida con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos en su interior, un silenciador, y 95 dosis de marihuana y cocaína.

Además, al realizar una inspección de la camioneta de alta gama, fueron halladas varias bolsas de plástico y reciclables, en las que había diferentes objetos de valor posiblemente robados del domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

En tanto, al seguir al segundo vehículo robado del predio en Azcapotzalco, se localizó en el estacionamiento de un hotel en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, en la Cabecera municipal Ciudad López Mateos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un despliegue operativo en la zona.

El tripulante, Emiliano Villaseñor Barrera disparó contra los policías municipales y de la SSC, los cuales repelieron la agresión y lesionaron a este sujeto. Bajo custodia policial, fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada; en tanto, en el sitio se aseguró un arma de fuego corta y la camioneta con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.