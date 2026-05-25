Reconocen a compañía de danza folklórica “Convergencias” por sus 46 años de trayectoria en Texcoco

Homenaje a la compañía de danza folklórica “Convergencias” en Texcoco

El gobierno municipal de Texcoco felicitó a la compañía de danza folklórica “Convergencias” durante una presentación artística en el teatro en el exterior del Centro de Cultura y Turismo local, conocido como la “Casa del Constituyente”.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, reconoció la constancia y disciplina de la agrupación en el impulso del arte local. “Cumplir 46 años no es fácil. Mantenerse y ser parte de la historia e identidad de Texcoco es un gran logro; por eso quiero felicitar a la maestra, quien ahora ya tiene como alumnos a los hijos de sus antiguos estudiantes”, precisó.

Además, Gutiérrez Martínez se comprometió a respaldar a la compañía de danza “Convergencias” en sus próximos intercambios culturales con el estado de Veracruz, dando continuidad el apoyo del gobierno municipal al talento local.

Por otro lado, la presidenta del DIF municipal, Yesenia Armas Tobón, destacó el desempeño de la compañía y resaltó que el espectáculo fue una gran muestra de afecto para las madres del municipio. Añadió que la pasión y el amor deben estar presentes en cualquier proyecto para asegurar su éxito y permanencia.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron su reconocimiento a la calidad artística, responsabilidad y energía de los integrantes de “Convergencias”.

La Crónica de Hoy 2026