Feminicidio de Cielo López: cronología del caso de la alumna de la UAM

UAM Xochimilco Autoridades universitarias condenaron el feminicidio de la estudiante López Cortés.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, condenó los hechos del presunto feminicidio de la estudiante Cielo Beanjy López Cortés, quien fue encontrada muerta en su domicilio el pasado 22 de mayo de 2026.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, elementos de seguridad acudieron a un llamado en la calle Sur 153, en la colonia Gabriel Ramos Millán, de la alcaldía Iztacalco, por el presunto hallazgo de una persona en estado inconsciente.

Los elementos de seguridad y protección civil ingresaron al domicilio en donde encontraron a la joven con diversos signos de agresión en su cuerpo y sin signos vitales.

¿Ya detuvieron al presunto feminicida de Cielo López?

A partir de los registros, fuentes oficiales informaron que la estudiante, de 26 años, había tenido una discusión previa con su pareja sentimental, Hugo “N” de 37 años, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad como presunto implicado y puesto a disposición del Ministerio Público.

UAM condena los hechos ocurridos en contra de Cielo López

En un comunicado de prensa emitido el día de ayer en redes sociales, la UAM condenó el feminicidio de López Cortés, demostrando así que los hechos ocurridos indignan profundamente y enlutan a la comunidad universitaria.

Asimismo, exigen “a las autoridades competentes que la investigación se realice con la debida diligencia, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y apego a los protocolos aplicables para la investigación de muertes violentas de mujeres”.