Congreso llama a reparar socavones en carretera Xochimilco-Tulyehualco

Piden reparar socavones en Xochimilco FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

El Congreso de la Ciudad de México urgió a cuatro dependencias del Gobierno capitalino y a la alcaldía Xochimilco a solucionar la aparición de socavones en la la carretera Xochimilco-Tulyehualco, ello, ante los riesgos a la integridad física de las personas, crecientes pérdidas económicas y afectaciones a la movilidad.

Fue la diputada Erika Rosales Medina, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APP), promovente de la propuesta, aseguró que dicha carretera es una arteria estratégica de la zona.

“En diversos tramos representa la única vía de conexión para comunidades enteras. Ello impacta de forma directa en el derecho a la movilidad, el acceso a servicios y la calidad de vida de miles de habitantes”.

Lamentó que han aparecido varios socavones en esa carretera, entre las colonias Xochipilli y San Jerónimo, del pueblo de Santa María Nativitas Zacapa, tornándose en una situación crítica que pone en peligro a quienes transitan por ahí.

“No es un hecho accidental, ni una casualidad de la naturaleza. Es un problema estructural que ha sido conocido, documentado y, sin embargo, insuficientemente atendido. En fechas recientes, de nuevo se hundió la tierra: un socavón más, uno más en la lista que crece, mientras las soluciones de fondo siguen sin llegar”, reclamó.

La diputada señaló que se trata de una falla geológica que debe tener un diagnóstico público y una solución integral por parte de las dependencias involucradas y de la alcaldía Xochimilco.

“Sin embargo, la respuesta institucional ha sido, en el mejor de los casos, reactiva. Se han dado soluciones temporales, rellenos superficiales, intervenciones de emergencia; acciones que contienen el problema por unos días, unas semanas, algunos meses, pero que no lo resuelve. Mientras tanto, el subsuelo sigue cediendo”, acusó.

La representante popular advirtió que las afectaciones derivadas de esta problemática incluyen reducción de carriles, colapso vial, incremento en los tiempos de traslado, pérdidas económicas, y riesgos constantes para la integridad física de quienes ocupan esa vialidad.

Finalmente, aseguró que es necesario implementar acciones integrales, permanentes y coordinadas entre las autoridades, que atiendan de fondo las fallas estructurales del subsuelo; fortalezcan la gestión vial, y garanticen la seguridad de la población y el derecho a la movilidad.

El exhorto está dirigido a las secretarías de Obras y Servicios (Sobse), de Movilidad (Semovi), de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y a la alcaldía Xochimilco, para que implementen acciones urgentes, permanentes y coordinadas, para atender la problemática.