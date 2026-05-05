Ecatepec alcanza más de 100 mil luminarias y refuerza seguridad en calles y colonias

El municipio de Ecatepec registró un avance significativo en materia de alumbrado público al superar la instalación de 100 mil luminarias en un periodo de 485 días, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que del 1 de enero de 2025 al 30 de abril de 2026 se colocaron 100 mil 115 lámparas en distintas zonas del municipio, incluyendo vialidades principales, colonias vulnerables y espacios denominados Senderos Seguros.

La alcaldesa destacó que este esfuerzo ha permitido transformar zonas que anteriormente permanecían en penumbra, lo que contribuye a la prevención del delito. Señaló que estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Colegio de Urbanistas de México indican que una adecuada iluminación puede reducir hasta en 30 por ciento los delitos como robos y asaltos.

“Cuando las calles están iluminadas, la delincuencia disminuye”, afirmó la edil, quien también subrayó que la cifra alcanzada permite dimensionar el esfuerzo, al compararla con el total de luminarias que tiene una ciudad como Mérida.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobierno estatal de Delfina Gómez Álvarez, ya que la estrategia de alumbrado se realiza en coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, detalló que al cierre de 2025 el municipio contaba con 60 mil luminarias, cifra que incrementó a más de 100 mil al corte de abril de este año, lo que refleja un crecimiento acelerado en la cobertura del servicio.

Explicó que las acciones se han concentrado en los nueve pueblos originarios, 18 colonias consideradas vulnerables, así como en avenidas principales y camellones. Entre las colonias beneficiadas se encuentran Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos, Santa María Tulpetlac y Los Héroes Ecatepec.

Uno de los casos destacados es el del fraccionamiento Las Américas, donde durante años se registró falta de alumbrado debido al robo de cableado. En este lugar, el gobierno municipal rehabilitó la infraestructura e instaló mil 200 nuevas luminarias.

Además, se han intervenido 30 kilómetros de Senderos Seguros con la instalación de más de cuatro mil 500 lámparas, en coordinación con instancias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Entre las vialidades atendidas se encuentra la avenida Pichardo Pagaza.

Como parte de las acciones a futuro, el Plan de Intervención 2026 contempla la rehabilitación de 53 kilómetros de vialidades principales, incluyendo avenidas como R1 y Recursos Hidráulicos.

Durante el mismo evento, la presidenta municipal anunció que el próximo 10 de mayo se llevará a cabo un festejo por el Día de las Madres en la explanada municipal, donde se presentará la cantante Amanda Miguel, quien interpretará algunos de sus éxitos.

Finalmente, Cisneros Coss reconoció el papel de las madres en la vida social del municipio, destacando su contribución en el cuidado de las familias y el desarrollo comunitario.