Inauguran Centro Cultural Tonalli en Sagitario 8 y entregan obras viales en Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec continúa con la recuperación de espacios públicos y el impulso al desarrollo comunitario, con la inauguración del nuevo Centro Cultural Sistema de Cuidados Tonalli en la colonia Sagitario 8, así como la entrega de importantes obras viales en la zona.

Este nuevo centro cultural fue habilitado en un inmueble que anteriormente se encontraba en abandono, específicamente un mercado que durante años no tuvo uso. Gracias a la iniciativa de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, el espacio fue transformado en un lugar destinado a fortalecer el tejido social y ofrecer oportunidades de desarrollo para habitantes de todas las edades.

El Centro Cultural Tonalli Sagitario 8 está enfocado en brindar servicios educativos, culturales y de capacitación. Entre las actividades que se ofrecerán destacan programas de educación en línea para que jóvenes y adultos puedan concluir sus estudios de secundaria y preparatoria. Además, se impartirán talleres creativos gratuitos dirigidos a niñas y niños, fomentando habilidades artísticas y recreativas.

Asimismo, el espacio contará con capacitaciones para el empleo, lo que permitirá a los asistentes adquirir herramientas para mejorar sus condiciones laborales. También se desarrollarán actividades artísticas como danza, teatro y expresión corporal, con el objetivo de promover la cultura y el bienestar emocional de la comunidad.

Durante el evento de inauguración, autoridades municipales destacaron la importancia de rescatar espacios públicos en desuso, ya que estos pueden convertirse en puntos clave para la convivencia social y la prevención de problemáticas como la inseguridad.

Como parte de la misma jornada, el gobierno municipal también llevó a cabo la entrega de obras de infraestructura vial en distintas zonas del municipio. Entre ellas, se encuentra la rehabilitación de la avenida Europa, una vialidad importante que conecta la colonia Sagitario 8 con Aldeas de Aragón, facilitando el tránsito y mejorando la movilidad para cientos de habitantes.

De igual manera, se entregaron trabajos en la calle Citlaltépetl, ubicada en Ciudad Azteca, donde se realizaron labores integrales que incluyeron la sustitución de redes de agua potable y drenaje. Además, la vialidad fue repavimentada con concreto hidráulico, lo que garantiza una mayor durabilidad y mejores condiciones para quienes transitan por la zona.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia enfocada en mejorar la calidad de vida de la población, mediante la recuperación de espacios, el fortalecimiento de servicios y la generación de oportunidades.

Autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar trabajando en beneficio de la ciudadanía, impulsando proyectos que atiendan tanto las necesidades sociales como la infraestructura urbana.

Con la puesta en marcha del Centro Cultural Tonalli y la entrega de nuevas vialidades, el gobierno local busca consolidar entornos más seguros, funcionales y accesibles, donde las y los habitantes puedan desarrollarse plenamente.