Invitan en Naucalpan a curso sobre inclusión laboral y diversidad

El Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, anunció la realización del curso “Inclusión Laboral: “Diversidad que impulsa resultados”, con el objetivo de promover entornos de trabajo más equitativos y respetuosos en el municipio.

Esta actividad está dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos sobre inclusión en el ámbito laboral, así como a empresas, emprendedores y público en general que busquen implementar prácticas más justas dentro de sus espacios de trabajo.

El curso se llevará a cabo el próximo jueves 14 de mayo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado dentro del Ágora del Parque Naucalli, uno de los espacios culturales más representativos de la región.

De acuerdo con la información difundida por autoridades municipales, la capacitación será impartida por el ingeniero Juan Manuel de Alba Molinaria, quien compartirá herramientas de estrategias enfocadas en la construcción de ambientes laborales incluyentes, donde se reconozca y valore la diversidad como un elemento clave para el desarrollo organizacional.

El contenido del curso busca sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias y la eliminación de barreras que limitan la participación de distintos sectores de la población en el ámbito laboral. Asimismo, se abordarán temas relacionados con la diversidad, la equidad y los beneficios que estas prácticas pueden generar tanto para las personas como para las empresas.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo económico con enfoque social, promoviendo condiciones laborales más dignas y accesibles para todas y todos.

Además, subrayaron que fomentar la inclusión no solo contribuye a mejorar el ambiente de trabajo, sino que también impacta positivamente en la productividad, la innovación y el crecimiento de las organizaciones.

El Gobierno de Naucalpan reiteró la invitación a la ciudadanía a participar en este curso, destacando que la suma de esfuerzos entre autoridades, empresas y sociedad es fundamental para construir una cultura laboral basada en el respeto, la igualdad y la colaboración.

El muncipio de Naucalpan realizó un llamado a las y los interesados a consultar la información completa del evento y registrarse con anticipación, ya que este tipo de actividades suelen tener cupo limitado.