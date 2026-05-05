Iztacalco reporta más de 34 mil atenciones médicas a través de programa comunitario

La alcaldía Iztacalco informó sobre los avances del programa de atención médica “Salud para el Pueblo” y de las Jornadas de Salud que se realizan en distintas colonias de la demarcación.

Entre abril y diciembre de 2025 se brindaron 34,802 atenciones a la población. Estas incluyeron 13,030 consultas médicas, 8,169 servicios de laboratorio, 8,119 atenciones dentales y 5,484 entregas de lentes graduados.

Durante el primer bimestre de 2026, el programa registró 8,237 acciones adicionales, lo que mantiene su operación como parte de los servicios de atención primaria en la alcaldía.

Iztacalco reporta más de 34 mil atenciones médicas a través de programa comunitario

El programa ofrece servicios gratuitos como consultas médicas, medicamentos, estudios de laboratorio, atención dental y entrega de lentes. Para acceder, se requiere ser residente de Iztacalco y acudir a la clínica ubicada en la colonia La Cruz Coyuya.

Paralelamente, la alcaldía lleva a cabo Jornadas de Salud de manera semanal en distintas colonias, en coordinación con autoridades sanitarias y unidades médicas de IMSS-Bienestar. Estas jornadas incluyen servicios preventivos y de atención básica, como detección de diabetes e hipertensión, pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C, así como medición de glucosa y presión arterial.

También se ofrecen servicios de vacunación, entre ellos contra influenza, neumococo y tétanos, además de orientación en temas de salud y salud mental.

Entre 2024 y el primer trimestre de 2026 se han realizado más de 200 jornadas, con un total superior a 82,000 atenciones. Estas actividades se han llevado a cabo en colonias como Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Ramos Millán, Infonavit Iztacalco, Juventino Rosas, Barrio Zapotla y Santa Anita.