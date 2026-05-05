Texcoco conmemora el CLXIV aniversario de la Batalla de Puebla

CLXIV Aniversario de la Batalla de Puebla en Texcoco

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó la ceremonia conmemorativa del CLXIV aniversario de la batalla de Puebla, acompañado por la ciudadanía, regidoras y regidores, así como directores de las diferentes áreas del gobierno local y vecinos de la colonia Zaragoza, colocaron una ofrenda floral ante la escultura del general Ignacio Zaragoza.

“Hoy en estas épocas también nuestro país se siente amenazado y la presidenta de México, ha sido muy puntual y muy equilibrada. Admiro su temple para dirigir este país, porque no ha caído en ninguna provocación”, expresó Gutiérrez Martínez.

En su turno, el séptimo regidor, Omar Aguilar, mencionó que la batalla del cinco de mayo simboliza la resistencia del gobierno de Benito Juárez y del gobierno mexicano contra la invasión francesa, la preservación de la libertad, la justicia y la tranquilidad de las familias.

Además, la ciudadanía hizo la entrega de un reconocimiento al gobierno municipal por los apoyos recibidos, resaltando la seguridad en la colonia.

Finalmente, el presidente municipal anunció a los vecinos de la colonia Zaragoza que próximamente se llevará a cabo la entrega de la documentación que avala la propiedad del predio que ocupa el jardín, pues ya cuenta con la documentación que acredita el monumento al general Ignacio Zaragoza en la colonia que lleva su nombre.

La Crónica de Hoy 2026