Productos chinos desplazan artesanías mexicanas, alerta Canaco CDMX

La llegada masiva de productos chinos al mercado mexicano está afectando gravemente a los artesanos nacionales y poniendo en riesgo parte de la identidad cultural del país, de acuerdo con un análisis presentado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

En el informe dado a conocer este 6 de mayo, la organización empresarial señaló que las imitaciones provenientes de China ya han desplazado hasta el 80 por ciento de las mercancías en algunos mercados mexicanos, principalmente en el sector de artesanías y souvenirs.

La Canaco advirtió que esta situación ocurre en vísperas del Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá a miles de turistas al país y que podría incrementar todavía más la venta de productos extranjeros con diseños mexicanos, pero fabricados en Asia.

De acuerdo con el estudio, una de las principales problemáticas es la falsificación de artesanías tradicionales. Empresas chinas utilizan tecnología e inteligencia artificial para copiar diseños de molcajetes, textiles, huipiles y otros artículos típicos mexicanos. Después, los producen en serie con materiales sintéticos y a costos mucho más bajos.

La cámara empresarial explicó que muchos de estos productos son vendidos como si fueran hechos en México. Incluso, se detectó un reetiquetado masivo en bodegas clandestinas, donde mercancía china recibe etiquetas con la leyenda “Hecho en México” antes de distribuirse en mercados populares y zonas turísticas.

Otro problema señalado por Canaco es la competencia desigual en plataformas de comercio electrónico. Sitios de ventas en línea ofrecen imitaciones de decoraciones mexicanas, como papel picado y adornos del Día de Muertos, a precios muy bajos, lo que dificulta que los artesanos nacionales puedan competir.

El documento también indica que el sector de productos promocionales es uno de los más afectados. Artículos que antes eran elaborados por artesanos mexicanos, como llaveros, carteras, tazas y pequeños textiles, ahora son sustituidos por versiones fabricadas en China.

Además, la proliferación de las llamadas “plazas chinas” ha provocado que mercancía extranjera con imágenes y símbolos mexicanos domine los espacios turísticos, reduciendo las ventas de familias que dependen de la producción artesanal para obtener ingresos.

Según cifras del INEGI citadas en el análisis, en la Ciudad de México existen mil 624 unidades económicas dedicadas a la venta de artesanías, por lo que miles de empleos podrían verse afectados por esta competencia extranjera.

La Canaco CDMX destacó que la industria artesanal representa cerca del 20 por ciento del Producto Interno Bruto cultural del país, por lo que consideró urgente implementar medidas para proteger a los productores nacionales y evitar una mayor pérdida económica y cultural.

El organismo hizo un llamado a consumidores y autoridades para apoyar el comercio local y fortalecer la venta de productos auténticamente mexicanos, con el fin de preservar las tradiciones artesanales y evitar que desaparezcan ante la creciente presencia de imitaciones extranjeras.