Proponen revisiones de acceso en espacios de convivencia para prevenir riesgos

Buscan fortalecer la seguridad en espacios de convivencia colectiva

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para incorporar mecanismos de control de acceso y revisión no intrusiva en establecimientos mercantiles de impacto vecinal y zonal en la Ciudad de México.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la seguridad en espacios de convivencia colectiva y evitar situaciones de violencia u otras que alteren el orden y pongan en riesgo a los visitantes, así lo afirmó el diputado promovente, Alberto Vanegas.

Detalló que la propuesta parte del reconocimiento de que la seguridad en entornos donde convergen actividades recreativas, de entretenimiento y consumo constituye uno de los principales retos de política pública en la capital del país.

Recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una proporción significativa de la población percibe inseguridad en su entorno, lo que subraya la necesidad de fortalecer estrategias preventivas ante posibles hechos delictivos.

El legislador señaló que bares, centros nocturnos, salones de eventos y recintos de espectáculos constituyen puntos de alta afluencia; pese a que se desarrollan actividades legítimas, también pueden presentarse situaciones que comprometan la integridad física de las personas usuarias.

“En una ciudad caracterizada por su dinamismo económico, social y cultural, la alta concentración de personas en este tipo de establecimientos, representa un desafío constante en materia de prevención de riesgos y protección ciudadana”, comentó.

El legislador de Tlalpan señaló que los recientes hechos ocurridos en espacios de alta concurrencia a nivel nacional han evidenciado la vulnerabilidad de estos entornos.

Como ejemplo, mencionó el incidente registrado en Teotihuacán, donde el uso de un arma de fuego en un sitio de afluencia turística puso en riesgo la integridad de las personas, evidenciando la ausencia de mecanismos eficaces de control de acceso.

¿En qué consiste la iniciativa?

La iniciativa plantea reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, actualmente enfocada principalmente en aspectos administrativos, de funcionamiento y protección civil, para subsanar el vacío normativo existente en materia de prevención y control de riesgos.

La propuesta establece la obligación de implementar mecanismos de revisión no intrusiva en estos establecimientos, bajo principios de legalidad, proporcionalidad, no discriminación, respeto a la privacidad y protección de datos personales, garantizando en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos.

También contempla que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la autoridad competente, emita los lineamientos técnicos necesarios para la correcta implementación y supervisión de estas medidas.

“Estos mecanismos no deben entenderse como medidas punitivas, sino como herramientas preventivas orientadas a proteger a las personas usuarias y a generar entornos más seguros”, mencionó.

Para finalizar, señaló que con dicho enfoque de seguridad ciudadana, se da un paso firme hacia un modelo integral y eficiente, “acorde con los desafíos de una metrópoli en constante desarrollo”, concluyó.