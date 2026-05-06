Más de 1.4 millones participan en simulacro nacional en el Estado de México

Más de 1 millón 458 mil personas participaron en el Primer Simulacro Nacional 2026 en el Estado de México, de acuerdo con cifras oficiales. El ejercicio se llevó a cabo con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas de Guerrero.

En la entidad se registraron 19 mil 819 inmuebles para participar en el simulacro. La cifra de participantes representa un incremento respecto al ejercicio realizado en 2025.

A lo largo de la actividad, autoridades estatales coordinaron acciones desde distintas sedes. En el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Ecatepec se instaló una Sala de Crisis, donde sesionó el Comité Estatal de Emergencias, encargado de coordinar la respuesta ante situaciones de riesgo.